Välja valiti sügisesed spordistipendiumi saajad

Teiste hulgas arvati stipendiumi vääriliseks Valga maakonna juurtega, kulturismiga tegelev Martin Kõiv, kes praegu õpib päästeteenistuse eriala 3. kursusel ja maakonnas arvukatel jooksuvõistlustel silma paistnud Aveli Tättar, kes on tolli ja maksunduse eriala 3. kursusel.

Semestri spordistipendiumile laekus kokku 16 avaldust ning teisteks 2017. aasta sügissemestri spordistipendiumi saajateks on Andra Aho (kikkpoks ja taipoks, korrektsiooni eriala 1. kursus), Kris Jalas (motokross, tolli ja maksunduse eriala 3. kursus), Semjon Karhanin (poks, politseiteenistuse eriala 2. kursus), Karl Koha (kuulitõuge, tolli ja maksunduse eriala 3. kursus), Karina Kork (jalgpall, tolli ja maksunduse eriala 2. kursus), Aleksandra Kulitskaja (sõudmine, politseiametniku eriala 1. kursus) ja Liisu Mitt (sõudmine, politseiteenistuse eriala 1. kursus).

«Sel aastal oli konkurents võrreldes eelmiste aastatega ikka palju tugevam – meil ei ole varem näiteks nii palju Eesti meistreid konkurentsis olnud. Ja ega väga sageli ei satu kandidaatide hulka ka mõnede alade Euroopa meistreid,» on akadeemia spordijuht Epp Jalakas väga rõõmus, et kooli on õppima tulnud nõnda palju häid sportlasi. «Ma loodan, et nende sportlaskarjäär jätkub siin edukalt!»

Jalaka hinnangul oli otsuse langetamine kandidaatide hea sportliku taseme tõttu keerukas. Spordistipendiumi taotlejate hindamisel ja määramisel lähtus komisjon eelkõige taotleja senisest tulemustest spordivõistlustel, aga ka tema järgmise perioodi võistlusplaanist ning kavatsusest akadeemiat esindada. Seetõttu pälvisid sel korral stipendiumi mitu lõpukursuslast, kes on ka varem küll spordistipendiumile kandideerinud, ent on seni stipendiumist ilma jäänud.

«Kindlasti ei ole spordistipendiumi taotlemine keeruline, seda enam, et stipendium on ju selleks, et sportlast tema teel aidata. Motivatsioonikiri ja treeneri soovituskiri aitavad paika panna plaanid järgnevaks hooajaks ning see lisab ühtlasi ka treeningmotivatsiooni,» innustab sportlasi konkursist osa võtma sisejulgeoleku instituudi magistrant Kelly Nevolihhin, kes on ka ise kõrgharidust omandades korduvalt spordistipendiumeid pälvinud.

«Mina olen tänu stipendiumeile alati saanud muretult laagrites käia, seda nii Euroopas kui ka Ameerikas. Lisaks on stipendium katnud minu lennupiletite maksumuse kahele Suveuniversiaadile Lõuna-Koreasse ja Taiwanisse,» selgitab Nevolihhin ning tõdeb, et tudengi, töötava ametniku ja sportlasena on küll keeruline mitut asja korraga teha, ent soov stipendiumit saada sunnib natuke rohkem pingutama ja õppetöösse panustama, sest stipendiumi saamiseks peab õppimine korras olema.

Enamik selle semestri stipendiumisaajates on tulnud kas Eesti täiskasvanute meistriks, karikavõitjaks või kuulunud Eesti koondisse.

Spordistipendiumi suurus on kõigile 700 eurot. Järgmine valik tehakse kevadsemestri alguses.