Tõrva Dokfesti programm toob sügisesse armastust

19. - 22. oktoobril toimub kinomajas Koit neljandat korda dokumentaalfilmide festival kuhu mahub lisaks filmidele mitmeid arutelusid erinevate ühiskonnategelastega, et astuda sammuke kaugemale enda vaatenurgast ja näha maailma erinevaid varjundeid.

Tõrva Dokfesti programm keskendub sel aastal armastuse, hoolimise ja märkamise teemadele. Programmijuht Mai Kroonmäe kinnitab: "Ekraanil saavad kuvatud inimsuhted nende kogu keerukuses, mõni peategelane suhtub kirglikult hoopis oma töösse või elustiili. Lisaks vajavad hoolitsust ja märkamist keskkond, teisest kultuuriruumist pärit inimesed, tänavakassid või hoopis midagi ootamatut."

Programmis on 13 erinevat filmi, mille seast peaks igaüks leidma puudutava teema. "Soovime pakkuda filmielamust kõigile huvilistele kooliõpilastest vanavanemateni välja ja just seda programmi koostamisel silmas pidasimegi," lisab Kroonmäe. Satume aeg-ajalt vaatama Hollywoodi toodetud linateoseid ja avastame end mõtlemast kui värvikad on tegelased või kui palju ühe osalisega kümne minuti jooksul juhtuda võib. Dokumentaalfilmid on heaks näiteks ja meeldetuletuseks, et tegelik elu võib olla palju kirglikum kui mõne romantilise komöödia kulunud klišeed.

Juba esimesest festivali algusest saati rõhub Tõrva Dokfest enda tunnuslausele "Ühest vaatenurgast saab mitu!", et juhtida inimeste tähelepanu erinevatele maailmavaadetele ja mõtteviisidele. Huvi festivali vastu on olnud järjekindel ning rõõmsameelseid külastajad jagunud mitmetele seanssidele. Tõrva Dokfesti passe, üksikpileteid kui ka meelelahutusprogrammi pileteid on võimalik soetada eelmüügist.