Esimene valija Nõunis: Loodan, et tegin õige valiku

„Käisin Elvas naisel tööl vastas ja siis tulimegi siia,” ütles autost välja tulnud Heiki, kes oma perekonnanime öelda ei soovinud.

Heiki lausus, et see on tal esimest korda hommikul kõige esimesena valimas käia – tavaliselt on ta jõudnud lõunapaiku. „Teen hommikul vajalikud toimingud ära, siis on terve päev vaba, saab muid asju teha.”

Kellele ta oma hääle annab, seda ta ei öelnud. Küll aga andis ta mõista, et erakonnad ei ole talle nii väga südamelähedased.

Rääkides sellest, et nüüd hakkab ta varsti suures Otepää vallas elama, märkis ta: „Maru suureks läheb see asi. Väikevald oleks minu arvates ikka parem, saab inimestega rohkem tegeleda. Palupera vald tehti teatavasti pooleks, osa läheb Elva alla, osa Otepää alla. Aga Elva vald on ju veel suurem kui Otepää oma.”

Kas suures vallas on parem kui väikeses vallas? „Eks ole näha, kas parem või kehvem,” ütles Heiki ja lisas kohe: „Kell on üheksa. No nüüd tehti uksed lahti, tuleb minna.”

Heiki kutsus naise autost välja ja nii nad läksidki Nõuni maakulturimajja valima.

„Tehtud!” ütles Heiki, kui tuli mõne aja pärast tagasi.

Kas valisite õige inimese?

„Ma loodan, et valisin õige,” vastas ta. „Valisin tuttava inimese, keda juba aastaid tean. Arvan, et on kindel valik.”