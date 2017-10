Valija Sangastes: Ega enam hullemaks minna saa

„Elu läheb ju edasi,” märkis Karli abikaasa Eliis Oja.

„Eks me ääremaaks jääme,” ütles Karli, kuidas suureks vallaks liitumine Keeni kanti mõjutab. „Aga selle võrra tuleb ise rohkem teha. Tuleb ise proovida hakkama saada, mitte liigselt lootma jääda vallaviletsuse peale.”

Kas elu läheb nüüd paremaks? „Ega siin ju hullemaks enam minna saa,” muigas Karli.

Karli ja Eliis otsustasid pühapäeval ilusa ilmaga välja tulla ja oma hääle ära anda. Nad valisid kandidaadi, keda nad ise teavad ja tunnevad. Juhtumisi hääletas toosama nende lemmikkandidaat just enne neid.

„See ei olnud nüüd viimase hetke otsus, see oli ammu teada, kelle poolt oleme,” lausus Karli.

Ta lisas, et tegelikult tahtis ta e-hääletada, kuid see ei olnud võimalik: „Mu arvuti ei lugenud programmi välja, sellepärast jäi e-hääletus ära. Muidu viimasel neljal-viiel valimisel olen ikka e-hääletanud.”

Kui Karli ja Eliis tulid kohale autoga, siis Sangastes hakkas silma, et nii mõnigi tuli ka jalgrattaga kohale sõites valima.

„Ei ütle, kelle poolt olen! Mul on ammu teada, kelle poolt hääletan. Mul on valik tehtud. Ma tean ise!” ütles üks vanem mees resoluutselt. Täpsemalt ta valimistest ja uue valla tulevikust rääkida ei soovinud.

Seevastu jalgrattaga kohale sõitnud Risttee küla mees Urmas ütles, et tema tegelikult käis juba eelvalimas ära. „Pole enam teist korda mõtet valida. Ega ju saagi enam valida, kui hääl antud,” ütles ta. Valimispäeval tõi teda Sangastasse see, et ennast tuleb liigutada. „Sporti tuleb ka vahepeal teha, sõidan edasi-tagasi 16 kilomeetrit ära. Eks näis, võib-olla saan Sangastes sõpradega ka kokku ja siis vaatab edasi, mis saab.”

Urmas ei ole väga löödud, et Sangaste vald liitub Otepää vallaga. „Eks see vähe imelik on küll, et Sangaste vald kaob, aga mida sa ikka teed, kui otsus on tehtud,” ütles ta.

Kella 13 seisuga oli Sangastes valimisaktiivsus peaaegu 50 protsenti. Esimesed valijad tulid kohale täpselt kell 9.

Sangaste valimisjaoskonnas oli kohal ka vaatleja, kes ise kandideerib Keskerakonna nimekirjas. Ta istus eemal, kõrval lahti üks raamat – „Isetervendaja käsiraamat”.