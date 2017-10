Mõnigi hääl anti tajutud headuse põhjal

Lembitu 2 jaoskonnas hääle andnud Jelena Rajevskaja ütles, et valis Keskerakonna kandidaadi Külliki Siilaku. „Natukene tean seda inimest, ta on väga hea doktor, väga hea inimene,“ tõi naine põhjenduseks.

Rajevskaja enda sõnul suuremat valimisalast uurimistööd ei teinud, küll aga kontrollis tema ema Natalja, mis on Siilaku lubadused ja pärast nendega tutvumist valis samuti sama kandidaadi.

Ootustest tõi Jelena välja toetavama käitumise vene rahvusest inimeste vastu. „Tahaks, et oleks Keskerakond. Nad on natukene paremad venelaste ja vene koolide vastu.“

Valgas Lembitu tänava valimisjaoskonnas oli pühapäeval kella 12ks hääle andnud 276 inimest. / Tiit Loim/Valgamaalane

Valga jaamahoones aadressil Jaama pst 12 valimas käinud Allan Koop ei soostunud kandidaadi nime ütlema, kuid avaldas, et valis IRLi nimekirja liikme. "Eks nad ka peavad tulema kunagi ülespoole," oli mehe põhjendus.

Viimasel neljal aastal tehtuga oli Koop rahul. Ka sellele, miks IRL teistest etem on, oli mehel lihtne vastus: „Nad on lihtsalt nii head inimesed.“

Samuti jaamahoones valinud Vello Lapp lausus, et valis Keskerakonna esindaja. Põhjuseks tõi ta, et on kogu aeg sellise valiku teinud. Samas ütles mees, et on enam-vähem rahul ka viimaste aastate arengutega.

Jaamahoone valimiskomisjoni liige Milvi Karuse ütles, et valimisaktiivsus on olnud suur. Seda kinnitas ka kella poole kahe paiku pärastlõunal valimisruumis viibinute arv. Lembitu tänava valimiskomisjoni esimees Merike Tõldsepp lausus samuti, et kas on asi ilusas ilmas või milleski muus, aga valijaid oli käinud palju. Kella 12ks oli Lembitu tänaval hääle andnud 276 inimest ja reporteri külaskäigu ajaks enne kella 14 olevat juba lisandunud ligikaudu 100, kuigi täpsemat arvu ei saanud öelda enne järgmist lugemist kell 16.