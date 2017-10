Hummuli valijad on seekord harilikust aktiivsemad

Vallaelanik Hiie tuli valima nii, et ei olnud südames sugugi päris kindel, kellele hääl anda. "Kandidaate on palju ja kas minu valitu volikogusse saab? Tahaks ikka, et sinna saaks keegi, kes meie eest ka seisab," ütles ta enne sisenemist. Paistis, et kõhklus oli hetkeline, sest välja tuli naine juba kergema südamega. Otsustatud? " Jah. Valisin selle, kelle poole on alati hea pöörduda ja kellest ma tean, et ta inimestest hoolib."

Mees, kes palus oma nime mitte kirja panna, leidis aga, et ega suures vallas elu parem ole ja küsitav on, kas kohalike poolt valitud volinikud oma ühe-kahe häälega suure valla volikogus midagi ära teha saavadki. "Aga valima peab ja see on nüüd tehtud. Ikka oma valla inimene - kuidas siis muidu," lisas ta minema asutades.

Evi, kes oma hääle kõhklematult andis, ütles, et ka kodus olev abikaasa oleks soovinud sama kandidaadi poolt hääletada, kuid valimiskasti ei saanudki enam koju tellida. Seega jäi sel üks hääl saamata, kuid naine usub, et kõigele vaatamata saab soovitu volikogusse."Mina hääletasin ikka selle inimese poolt, kes vastu tuleb ja inimesi kuulda võtab, nii lihtne see ongi."

Veidi enne kella kuut oli valimas käinud 385 kodanikku ja valimiskomisjoni liige Maili Lend, kes selles ametis olnud varemgi korduvalt märkis, et sellist aktiivsust ei ole ammu olnud. Kokku on nimekirjas hääleõiguslikke valijaid 673.