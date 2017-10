Galerii: Meeleolud Valga sotside ja reformierakondlaste valimispidudel

Reporteri külaskäigu ajal hoidsid sotsid kolmandat kohta Reformierakonna ja Keskerakonna järel. Sotsiaaldemokraatide vallavolikogu esimehe kandidaat ja nimekirja esinumber Rein Randver ütles, et kui praegu on sotsidel volikogus viis kohta, oleks nende seekordne eesmärk saada volikogus viis kuni kümme kohta.

Koostöö osas ei välistanud Randver kedagi, kuid esimesed läbirääkimised eelistavad sotsid tema sõnul pidada olemasoleva koalitsiooni liikmetega. "Valimiste tänane päev on see, et ei ole tähtis, kes võidab, vaid kes kellega koostööd hakkab tegema, see on tõenäoliselt põhiline praegu."

Reformierakonna esinumber Margus Lepik ütles, et ei hakka ennustama, mitu kohta nad volikogus saavad. Kommentaari andmise ajal oli Reformierakond valimisi juhtimas. "Nimekirja panime kokku selle mõttega, et saada kõige rohkem hääli. Palju see kohti volikogus toob, selle teada saamiseks tuleb valimised ära oodata."

Ka Lepik lausus, et ühtegi partnerit koalitsiooni moodustamiseks ei välista.