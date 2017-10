Contra lubab matkalisi rõõmustada oma loominguga

Matkasarja pealkiri on «Määne om seo maa? Kaemi` perrä!» ja selle esimene matk stardib 15. oktoobril kell 11 Räpina kihelkonnas Meenikunnos ning kannab pealkirja «Mõtsavele’ Palomaal». Tulihingeline metsamees Kaarel Tiganik räägib matkalistele metsavendadest ja hobusevarastest, tõrvapõletusest ja vaigukorjamisest.

Sarjast on lubanud aktiivselt osa võtta kirjanik ja harrastussportlane Contra Urvastest, kel jäi just seljataha Läti kirjaniku Eduards Veidenbaumsi auks ja mälestuseks joostud 170 kilomeetrit pikk teekond Tartust Lätti Kalāčisse.

Contra lubas, et esimeseks Uma Pido matkaks on ta pärast väikest taastumist jälle vormis ning kavatseb matkalisi rõõmustada mõne põneva loo ja ehk ka mõne luuletusega. Samuti julgustab ta kõiki matkadest osa võtma: «Ajagõ õks hinnäst kotost vällä, õnnõ tugitoolispordiga hinnäst vormin ei hoia!»

Esimese matka algus on Nohipalos, Valgõjärve parklas, raja pikkus on 10 kilomeetrit. Retk kulgeb teedel ja metsas. Rajakaarti on võimalik näha stardis, matkajuhtide käes rajal ja matka poolel distantsil ning lõpus pakutakse osalejatele sooja teed.

Samal ajal kui Uma Pido sõbrad seavad end matkates peo poole teele, saavad sedasama lauldes teha ka koorilauljad, sest lahti on läinud kooride registreerumine. Peole laulma oodatakse mudilas-, laste-, poiste-, nais-, mees- ja segakoore kindlasti Lõuna-Eesti maakondadest, kus side Võru murde ja kultuuriga olemas on.

Lisaks neile on oodatud kõik need koorid, kes laulud ära õpivad ja Võru murdest ja meelest koos lõunaeestlastega rõõmu tunda tahavad.

«Ka seekord saavad peo ühendkooride hulka lavale laulma tulla konnakoorid, mis pannakse kokku pere-, sõprus- ja muudest kogukondadest. Ootame ka teie registreerumisi! Tingimusteks on konnakoori liikmete viisipidamisoskus ning nooti tundev juhendaja,» selgitas koorijuht ja peo muusikatoimkonna liige Silja Otsar.

Uma Pido on võrokeste kingitus 100aastasele Eesti Vabariigile. Samal ajal tähistatakse ka võrokeste Uma Pido väikest juubelit. Pidu teeb seekord kummarduse Võrumaa vanavanematele ja laulud valis välja rahvas avalikul internetihääletusel. Koos oma lemmiklaule hõisates tähistame nii Eesti Vabariigi suurt kui Uma Pido väikest juubelit, sest tegemist on järjekorras juba viienda taolise peoga.

Järgmiste matkade ajad ja kohad

29.10.2017 kell 11 matk Võromaa-Setomaa piiril, kus matkatakse Miikse oja kaldal. Algus ja lõpp Vahtsõliina linnuse juures.

11.11.2017 kell 11 matk Urvaste kihelkonnas, kus alustatakse Urvaste kiriku juurest, käiakse Pokumaal, Tamme-Lauri tamme juures ja Urvaste külas.

2.12.2017 kell 11 matk Põlva kihelkonnas Taevaskojas.

17.03.2018 kell 11 matk Karula kihelkonnas, kus otsitakse Lüllemäe kandis Jaan Lattiku radu.

31.03.2018 kell 11 matk Kanepi kihelkonnas, kus liigutakse Koorastes ümber kuue Kooraste järve.

14.04.2018 kell 11 matk Hargla kihelkonnas, kus otsitakse Koiva jõe luhtadel «viiendat aastaaega».

28.04.2018 kell 11 matk Vahtsõliina kihelkonnas Piusa ja Tudõrna kandis.

12.05.2018 kell 11 matk Rõugõ kihelkonnas Paganamaal vanakuradi teedel.

2.06.2018 kell 11 matk Põlva ja Rõugõ kihelkonna piiril, kus käiakse Võru linnas, uuritakse Piiri tänavat, kust läheb Põlva ja Rõugõ kihelkonna piir.