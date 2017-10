Arvamus: Viisakas liikleja teeb päeva rõõmsamaks

Liiklusseadus ütleb meile, et liikleja peab olema viisakas, arvestama teiste liiklejatega ning hoiduma oma käitumises kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Kuigi lõviosa meist, mina sealhulgas, annab endast parima, et olla seaduskuulekas kodanik, pean tunnistama, et mitte alati ei ole ma sellega kõige edukamalt toime tulnud.

Kiire elutempo ning tuhanded muud faktorid hajutavad tähelepanu. Olen ületanud kiirust ja olnud liiklusohtlikes olukordades ning saanud ka ise kooli minnes autolt löögi. Õnneks pääsesin tol korral vaid ehmatusega, kuid rääkides neil teemadel sõpradega, tekib tunne, et kõigest hoolimata on läinud isegi paremini kui teistel.

Liiklusviisakust ei saa alati õppida pelgalt seadust täites. Peame mõistma, miks see vajalik on ja mil viisil saame sellega ohutusse teekonda oma panuse anda. Seda, mida seadus meilt nõuab, teame kõik, kuid ehk tasub mõelda, kuidas saame just viisakusega teed turvalisemaks muutuda. Toon välja mõne olukorra, kus väiksel teol võib olla suur mõju.

Olgu fooris põlev punane või kollane tuli märguanne, et nüüd ei tohi tõepoolest sõiduteele astuda, ükskõik kui kiire ka parasjagu poleks. Isegi kui autosid parasjagu ei liigu, näitab see halba eeskuju lastele, kes võivad arvata, et selline tegevus ongi normaalne. Ei ole.

Jalakäijana ülekäigurajal teed ületades ei ole liiast vaadata hoo maha võtnud autojuhile silma, naeratada ja teda kerge noogutusega tänada. Nii jääb juhile pisikesest teost hoopis teistsugune emotsioon ja suure tõenäosusega võtab ta hoo maha ka järgmisele ülekäigurajale lähenedes.

Autoroolis märka ka teisi ja jäta ruumi ümberreastujale. Ta on selle eest tänulik ja püüab ka ise edaspidi teistele juhtidele vastu tulla.

Tunnusta ka viisakat sõpra. Kui roolis olev sõber või kaaslane näitab üles viisakust kaasliikleja suhtes, siis näita, et märkad seda: «Aitäh sõber, sinuga on turvaline koos sõita!»

Mina luban neid põhimõtteid rakendada senikaua, kuni see muutub harjumuseks. Löö kampa ja anna oma panus rõõmsamasse liiklusesse.