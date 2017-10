Arvamus: Ühendameti võimekus piiri kaitsta on küsitav

Piirivalvurid Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktidest kutsuti välja viimaselt puhkepäevalt ning saadeti otse lõunapiirile, et sulgeda näitlikult Eesti-Läti piir. Kohale sõideti politsei- ja piirivalveameti autodega. Sihtkohta jõudes selgus, et elementaarsed sanitaartingimused (WC ja pesemisvõimalus) puuduvad. Üüritud kämpingud jõudsid sinna alles pärast lõunat.

Valgas ja selle lähiümbruses oli olukord tragikoomiline ja pani selle teatri üle pead vangutama. Kõik kõrvaltänavad, mis ühendasid Valgat ja Valkat, olid avatud ning linnast väljaspool olevad teed olid lahti ja ilma valveta, rohelise piiri ehk piiripunktide vahelise ala jälgimisest ja vaatlusest rääkimata.

Kõige naljakam vaatepilt avanes Alko1000 juures, kus tuli kahel piirivalvuril Eestist Lätimaale kulgev maantee sulgeda, et teha isikute ja transpordivahendite kontrolli. Samas oli 70 meetri kaugusel asuv alkoholipoodi kulgev tee – endine Valga-Valka piiripunkt – piiriületuseks avatud kõigile liiklejatele.

Selline 12tunnine ja kahest piirivalvurist koosnev patrull on tegelikult lubamatu, sest kui ühel patrulliliikmel tekib inimlik vajadus minna WCsse, ei tohiks üksik piirivalvur maanteel isikuid ja sõidukeid kontrollida. Samas on teada, et PPA ressurss ei võimalda jälgida määrustikupärast teenistuskohustuste täitmist.

Tähelepanek PPA juhtkonnale edaspidiseks: et teha isikute ja transpordivahendite kontrolli maanteel 12 tundi, peab olema toimkonna minimaalne suurus vähemalt kolm piirivalvurit, et ühekaupa oleks võimalik korraks eemalduda.

Huvitav, mis raha eest selline pooleteisepäevane tsirkus inimestele kinni maksti. Lisaks kulus korralik kogus kütust ja ega need renditud kämpingud, mis hiljem kohale veeti, tulnud tasuta.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme kiitis küll Õhtulehes mainitud ettevõtmist: kui hästi kõik õnnestus ja korraldatud oli. Tegelikult oleks võinud sellise tsirkuse ja raha raiskamise jätta tegemata.

Politsei juhtkond Elmar Vaheri ettevõtmisel ja poliitilisel heakskiidul on piirivalve read nii õhukeseks sõelunud, et tegelikult ei jätku inimesi enam normaalse teenistuse tagamiseks. Peaminister Jüri Ratas ajas infotunni küsimustele vastates selle ürituse kohta ümarat juttu. Kui küsiti «aia kõrguse» kohta, rääkis tema «lauda ukse laiusest». Selline anne udu ajada on hea ja eeskujulik poliitiline väljaõpe.

Jõudu kõikidele piirivalvuritele nende igapäevases teenistuses ja loodame, et selline tsirkus ükskord lõpeb.