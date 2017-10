Otepääl tutvustati uue kesklinna eskiisi

Otepää vald on alustanud ettevalmistustöid linnakeskuse väljaarendamiseks Eesti Vabariigi 100-ndaks aastapäevaks. Selle aasta kevadel korraldati suunatud riigihange, mille eesmärgiks oli leida Otepää linnakeskuse arhitektuurse ehitusprojekti koostaja.

Parima ideekavandi esitas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Valminud ideekavandit Otepää Keskväljakust ja Lipuväljakust tutvustas vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid.

Tegemist on esialgse ideekavandiga, eskiisi tutvustamisel kõlanud ettepanekuid ja arvamusi võetakse lõpliku kavandi koostamisel võimalusel arvesse, andis teada Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova.

Arhitektuurne ideekavand on plaanis esitada EASi poolt väljakuulutatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi.

Esitatud eskiisi kohaselt muutub Otepää linnasüda atraktiivsemaks nii kohalikele elanikele, ettevõtjatele kui ka külalistele. Erilise tähelepanu saab Otepääl, kui Eesti lipu hällis, sini-must-valge trikoloor. Projekt näeb ette, et lipumastist saab kõrgeim lipumast Eestis, paigaldatakse interaktiivsed ekspositsioonipinnad, et avalikus linnaruumis saaks osa ajaloost nii kohalik, koolilapsed, turistid ja kõik huvilised. Lipuväljakule rajatakse koosolemise kohad kogu perele ning Keskväljakul hakkab olema rohkem haljastust ja kauaoodatud veesilm.

Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid ütles, et avanevast meetmest on võimalik saada kuni miljon eurot linnasüdame kordategemiseks. „Igale valla- ja linnakeskusele on oluline, et kesklinna piirkonnas ei oleks tühjalt seisvaid hooneid, et oleks koht, kus jalutada pere, laste ja lemmikloomadega, toimuksid kontserdid, kunstinäitused, üritused, laadad. Ühesõnaga, et linnasüda oleks mugav ja hubane, elavdaks ettevõtlust,“ selgitas Mare Raid. „Viimase kuu aja intensiivne töö on lõpuks eskiisi sellisel kujul lauale toonud, kuid muidugi pole see veel lõplik. Koostöös arhitektide ja ettevõtjatega teeme eskiisi parandusi ja täiendusi.“