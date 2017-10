Tõrvast varastati auto

Kütust oli auto paagis maksimaalselt 15 liitrit, uksed olid lukustamata. Erilised tundemärgid puuduvad, registreerimistunnistus oli autos juhipoolse sirmi vahel.

On veel teada, et autos olid musta värvi naistekingad ja neli kabatšokki. Kuna auto on juba värvi poolest silmatorkav, siis ilmselt jääb silma, kui see kusagil liigub või on kuhugi pargitud.

Kui keegi nimetatud autot märkab, palutakse tal sellest teada anda telefonidel 112 või 5330 7162.