Koerakuudid tuleb nõuetele vastavaks kohaldada

Eestis kehtiva seaduse kohaselt tuleb õues elavatele ketikoertele tagada nõuetekohased tingimused, teatas ELLi esindaja kolmapäeval. Määrus sätestab üheselt, et õues tohib pidada vaid selliseid koeri, kes on selleks kohastunud. Õuekoertel peab olema kuut ja selle suurus tuleb valida vastavalt koera kasvule.

Ehitiselt nõutakse vee- ja tuulekindlust. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal ning põrand tuleb hoida puhta ja kuivana. Määruse kohaselt tuleb loomale tagada ka pehme küljealune. Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi tekitada talle vigastumist.

ELLi Järvamaa piirkonnajuhi ja koerakasvataja Karme Reiljani sõnul on ketikoerte olukord kohati väga trööstitu.

«Paari meetri pikkuse keti otsas virelevaid koeri on sadu ja nõukogude ajast pärit arusaamad koerapidamisest on väga visad kaduma. Lisaks teevad meile muret talude või ehitatavate majade juurde »valvama« jäetud koerad. Koer on sotsiaalne loom ja tahab olla karjas ehk koos inimesega. Lisaks on taolise metsatukka või põllule ketti aheldatud üksiku koera valvurifunktsioon äärmiselt piiratud ja ebatõhus,» sõnas ta.

Määrus sätestab ka nõuded ketile ja minimaalsele liikumisalale. Selle kohaselt ei tohi ketis peetava koera kaelarihm olla metallist ega poov. Lisaks peab kett paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

Jooksutrossile kinnitatud koer peab liikuda saama piki trossi 10 meetri ulatuses ja laiuti vähemalt 2 meetrit kummalegi poole. Kui ketikoer on aheldatud kuudi külge siis peab ta liikuda saama vähemalt 40 ruutmeetri ulatuses.

«Paljud ketikoerad on sunnitud elama vaid kaudselt kuuti meenutavates lobudikes või lausa lageda taeva all ja veelompides,» sõnas ELLi Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa. Ta lisas, et tihti võib kohata ka teist äärmust: «Koertele on püstitatud suured ja uhked aiamajakesed, kuid nad ei jõua neid oma kehasoojusega »üles kütta« ning külmetavad seetõttu ikkagi.»

ELL kutsub inimesi üles olema aktiivsemad ja kutsuma hoolimatu naabri või loomaomaniku korrale, sest see on pahatihti tõhusam, kui riiklikele ametkondadele kaebuste edastamine. Lemmikloomade, sealjuures koerte pidamise nõuetega saab lähemalt tutvuda Riigi Teatajast.