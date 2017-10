Funderbeami tegevjuht ja asutaja Kaidi Ruusalepp näeb, et Eesti paistab hetkel veel silma nirude ettevõtluse numbritega ning usub, et Ettevõtlikkus Kooli projektis on potentsiaal seda probleemi leevendada.

|

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS