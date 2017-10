Mõne nädala eest sai Valgamaal bussiõnnetuses viga mitu inimest. Õnneks mitte väga tõsiselt. Siiski on kannatule äärmiselt ebameeldiv, kui ta mõnda aega tugeva peavalu ja iivelduse käes vaevleb ja mitu päeva korralikult süüa ei saa, sest kogu suukoobas on verevalumites ja hambad hellad. Just nii kirjeldas oma õnnetusejärgset seisundit üks bussiavariis kannatanu.