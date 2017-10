Otepää ärimees Aivo Pärn peeti kinni

Pärn vahistati kahtlustatuna seotuses Tartu abilinnapeade Artjom Suvorovi ja Valvo Semilarski võimaliku altkäemaksuvõtmisega, kirjutab Postimees.

Pärn oli osaline ka Villu Reiljani pistise süüasjas. 2009. aasta mais mõisteti Pärn süüdi. Süüdistuse järgi lubas Pärn pistise vahendamist tollasele keskkonnaministrile Villu Reiljanile, et saada soodsamalt kätte Tallinnas Rävala 8 hoonet, mis oli keskkonnaministeeriumi bilansis.

Lisaks sellele jäi kerges joobes Pärn 16. märtsil 2009 pisut pärast keskööd oma BMW roolis Tallinna-Tartu maanteel suure kiiruseületamisega politseile vahele. Pärn sai 15 000 kroonise trahvi ja kaotas juhtimisõiguse kuueks kuuks.

Samal ajal oli Tartu maakohtus Pärnal pooleli kohtuprotsess, kus teda süüdistati ASi GoBus juhatuse esimehena altkäemaksu ja pistise andmisele kaasaaitamises Valga endisele maavanemale Georg Trašanovile.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Tartu maakohus mõistis 2010. aasta 10. märtsil Trašanovi süüdi ning karistas teda korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuli pool aastat reaalselt ära kanda. Süüdimõistva otsuse said ka ASi GoBus juhid, nende hulgas Pärn, ning juriidilise isikuna GoBus.

Pärn mõisteti süüdi korduvale pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistati teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. ASi GoBus tunnistas maakohus süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning karistas teda rahalise karistusega kaks miljonit krooni.

2015. aasta kevadel sattus Pärn taas politsei huviorbiiti. Nimelt alustas Lõuna ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetlust 2. aprillil 2015 seoses osaühingu Tarbus Kinnisvara juhatuse liikme Andrei Ostovi politseile tehtud avaldusega.

Ostov väitis oma avalduses, et Pärn omastas 2012. aastal sõlmitud laenulepingute alusel Eesti Bussijaamad OÜ arveldusarvelt kokku 49 800 eurot. Lõuna ringkonnaprokuratuuri kinnitusel alustati menetlust avaldaja esitatud andmete kontrollimiseks.

Praegu on Aivo Pärn seotud äriregistris pika rea ettevõtetega, kuid suur osa neist on likvideerimisel, pankrotis või kustutamishoiatusega. Mitmel justkui tegutseval ettevõttel on maksuvõlad, majandusaasta aruanded on eelmise aasta kohta esitatud vaid paaril.