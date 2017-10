Kolm naist kehastavad viitteist tegelast

Kõigil naistel alates lasteaiatüdrukutest kuni soliidses eas prouadeni vanadekodus on kõrged väärtushinnangud ja selge maailmapilt. Paraku takistavad elu pisiasjad neil ideaalide järgi elamast. Armastust ei ole vihkamiseta, sõprust konkurentsita, vabadust sõltuvuseta ega andestamist reetmiseta. Sõbralikult enesekriitiline lugu naiseks olemisest toob samaaegselt silmanurka pisara ja suule naeratuse. Lisaks naistele on ainsa mehena laval Jaanus Mehikas.

«See tükk loomulikult ei vasta küsimusele, kes on naine, aga ta loob ilusa portree või ühe võimaluse mõelda, milline võiks naine olla,» ütles lavastaja Kaili Viidas. «Mina tunnen iseennast igatahes igas lavale jõudnud naistegelases natuke ära küll.»

Näidendi autor on Miro Gavran ja tõlkija Hendrik Lindepuu. «Kõik naised» on lavastanud Kaili Viidas, kes tegi ka kunstnikutöö, valguskunstnik on Karmen Tellisaar ja muusikaline kujundaja Janek Vlassov.