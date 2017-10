Vihm ajas ettevõtja ja linnakodaniku tülli

Ühel hiljutisel vihmasel päeval tuli toimetusse pahane ettevõtja Libella Tee, kes oli enda sõnutsi saanud äsja solvangute ja süüdistuste osaliseks.

Perekond Teele kuuluva Vabaduse 34 kõrval asub bussipeatus, kus ootajatele on pandud seina äärde küll istepink, kuid vihma ja tuule eest seal varju ei saa. Seepärast kasutavadki ootajad varjualusena kõrvalmaja esikut.

«See ei ole esmakordne juhus, kui halva ilmaga eesruum bussiootajatest täitub. Kuna kitsukesest esikust suunduvad sissekäigud kolme kauplusse, ei ole võimalik sellest ootekoda tekitada. Nii ei saa poodi tulijad rahvasummast läbi või arvavad, et kauplused on kinni, kuna rahvas koridoris seisab,» selgitas Tee.

Vaidlust tekitanud maja esiku välisaknale on nüüdseks majaomanik pannud sildid, mis keelavad esikut bussi ootamiseks kasutada. / Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Taoline olukord olevat olnud ka 3. oktoobri hommikupoolikul, kui väljas sadas vihma ning kaupluste eesruumi sisenesid oma kompsude-kottidega inimesed. Tookord oli neid Tee sõnul kaheksa, kes kell 11.11 väljuvat linnaliinibussi ootasid.

«Palusin neil väljuda või külastada kauplusi, mitte seisma jääda esikusse ja seal ummikut tekitada. Seepeale hakkas üks vanaprouadest mind sõimama, et mis õigusega inimesi välja ajan ja mida endale õige luban ja et ma olla üldse ebaviisakas. Väitis, et tema on tarbijakaitsest ja asja niisama ei jäta,» rääkis Tee. Täpselt samal ajal olevat üks ema lapsevankriga soovinud poodi tulla, kuna aga esik oli rahvast täis, loobunud ta ja lahkunud.

«Mul pole midagi selle vastu, kui bussi ootavad inimesed teevad aega parajaks poodides ringi liikudes, kuid ei saa nõus olla, et esikust saab ootekoda. Ettevõtjate huvi on, et inimesed külastaksid kauplusi ning kliendid saaksid sinna takistamatult siseneda,» sõnas Tee.

Vastaspoolel hoopis teine lugu rääkida

Vanaproua, kellele Tee oma jutus viitab, ei soovinud oma nime ajaleheveergudel avaldada, kuid toimetusele on tema isik teada. Tema versioon toimunust oli risti vastupidine.

«Ootasime sõbrannaga tõesti seal peatuses bussi. Vihma sadas ja kuna oli aega, otsustasime minna komisjonipoodi. Koridoris jäime hetkeks omavahel arutlema. Kõrvalolevast kauplusest astus välja selle juhataja, kes hakkas meid kohe välja kamandama,» rääkis naine.

«Oleme siiski kliendid, kel oma õigused. Proua oli väga ärritunud ega pidanud millekski minu selgitust, et plaanin kauplust külastada. Olen elus paljutki kogenud, kuid nii pole mind kunagi solvatud,» kinnitas vanaproua, kelle sõnul sel hetkel esikus peale nende kahe kedagi polnudki. Veel lisas ta, et toimunut võib kinnitada kaasas olnud sõbranna.

Vanaproua meelest võiks majaomanik, kes ei taha bussi ootavaid inimesi esikusse vihma eest varju lubada, sinna vastavad sildid välja panna. Nüüdseks oligi vastavasisuline silt maja aknale sissepääsu kõrvale kleebitud.

Libella Tee proua solvamist ja sõimamist omaks ei võtnud, vaid väitis, et hoopis too oli väga sõjakas ja solvas teda kui ettevõtjat. Veel kinnitas ta, et tema ütlemisi ja tegutsemist nägid pealt ka kõrvalasuvate kaupluste töötajad, kes võivad tema öeldut kinnitada.

«Minul on ettevõtjana õigus nõuda, et esik oleks klientide, mitte bussiootajate päralt,» sõnas Tee. Olukorra lahendusena näeb ta varjualuse ehitamist peatusse.

Lähitulevikus on loota varjualuseid

Valga aselinnapea Enno Kase kinnitas, et hoone omanik kehtestab ise selle kasutamise korra, kuid lisas, et eks see ole mitme otsaga asi. «Mõtlen, et ettevõtja võiks inimesi ju lubada hoone esikusse vihmavarju, kuid nad võiksid sel ajal ka kauplusi külastada. Loomulikult ei tohi bussiootajad häirida poe tegevust.»

Tema sõnul on linnavalitsuses probleemi arutatud, sest see puudutab ka teisi bussipeatusi. «Näiteks Vabaduse 32 ees asuvast peatusest üle tee olev peatus on samas seisus. Tõsi, seal käivad inimesed vihmavarjus kõrvalasuvas kangialuses,» rääkis Kase.

«Plaanis on pöörduda arhitekti poole, et lasta välja töötada varjualuste variandid, mis sobiksid majade fassaadidega ning samal ajal ei rikuks ka tänavapilti,» selgitas aselinnapea.