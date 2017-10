Lapse surmaga lõppenud õnnetuse uurimine lõpetati

Mullu 12. mail kella 19 paiku teatati häirekeskusele raskest liiklusõnnetusest Puka vallas Palamuste külas, kus viieaastane poiss jäi metsaveoki alla ja hukkus sündmuskohal.

«Kriminaalmenetluse käigus selgitati välja, et järelhaagisega metsaveok sõitis kruusateel ja möödus talumajast, mille ümbruses liikusid lapsed. Kruusateel liikunud veok sooritas pärast talumajast möödumist parempöörde metsa viivale kruusakattega kõrvalteele,» meenutas juhtunu käiku prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius.

Ta lisas, et kuna kruusatee ja metsa viiv kõrvaltee olid kitsad, riivasid sealt parempöördeid sooritavad veokid paremal pool tee ääres asuvat kuusehekki. Kõnealuse veoauto juht ei märganud veokile jalgrattal lähenenud last, kes sai manöövri käigus haagiselt löögi ja hukkus.

«Otsus kriminaalmenetlus lõpetada sündis sellest, et menetluse käigus läbi viidud liiklustehniline ekspertiis tuvastas, et parempoolse külje nähtavus oli veokijuhile tee ääres asuva kuuseheki tõttu mõnda aega varjatud ja tal ei olnud võimalik vältida otsasõitu kuuseheki kõrval asunud jalgratturile,» selgitas Sinkevicius.

Ta tõdes, et viieaastane laps tõenäoliselt ei osanud ohtu ette näha ning lähenes jalgrattaga manöövrit sooritavale veoautole justnimelt ajal, mil kuusehekk varjas autojuhi nähtavust, mistõttu autojuht ei näinud veoauto kõrvale ilmunud last. «Kogutud tõenditele tuginedes ei ole alust arvata, et laps manöövri alustamise hetkel oleks juba tee ääres viibinud.»

Samuti oli veoautojuht pressinõuniku sõnul valinud tavapärasest suurema pöörderaadiuse, et manööver võimalikult vähe teelt kõrvale kaldudes lõpule viia. Menetluse käigus ei tuvastatud ka metsaveo korraldamisel ja teede kasutamisel selliste nõuete rikkumist, mille täitmata jätmine õnnetuse põhjustada oleks võinud.

«Aasta ja neli kuud kestnud aktiivse kriminaalmenetluse lõpuks tuli tõdeda, et tegemist oli mitme halva asjaolu kokkulangemisest tulenenud õnnetusega,» ütles Sinkevicius.

Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse peale riigiprokuratuurile kaebust ei esitatud ja määrus on seega jõustunud.

Hukkunud poisi isa tunnistas mõne nädala eest Õhtulehele, et ei mõista, kuidas juht, kelle veoki alla tema poeg jäi, karistuseta pääses.