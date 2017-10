Droonivideo: tiheda uduga looritatud linn

Aerovideo on jäädvustatud Valgas ennelõunal. Udu on olnud nii tihe, et videopildi asukoha kindlakstegemisega võib kohati raskusi olla. Tähelepanuväärne on see, et kõrgusel 150 meetrit uduvaip lõpeb ja näha on sinist taevast. Seda olukorda näeb klipi lõpus.

Parima elamuse saamiseks on soovitav videot vaadata heliga ja täisekraanil, valides maksimaalne resolutsioon.