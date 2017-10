D-vitamiini tootest puudus lubatud vitamiin

Kaalu langetamiseks mõeldud toodete puhul uuriti, ega tooted ei sisalda ohtlikku ainet sibutramiini.

Sibutramiin võib muu hulgas põhjustada insulti ja infarkti. Aine oli ravimites varem kasutusel, kuid nüüd enam mitte, kuna selle kasutamise riskid kaalusid üles sellest saadava kasu. Kaalualandustoodetest sibutramiini ei leitud.

Kahekümnest analüüsitud D-vitamiini tootest ei olnud kolm märgistatud korrektselt. Üks D-vitamiini toode (Solvitale vitamiin D + Omega 3; ainult partii, millel on märgitud parim enne 16.08.2019) ei sisaldanudki D-vitamiini. Üks toode sisaldas vähem D-vitamiini kui pakendil kirjas (fits.ee vitamiin D3 tabletid 1000IU; ainult partii, millel on märgitud parim enne 31.07.2018 ) ja üks rohkem D-vitamiini kui pakendil kirjas (Apotheka Vitamiin D3 kapslid 30 µg; ainult partii, millel on parim enne 31.01.2020).

Analüüside tulemused kehtivad ainult konkreetsete partiide kohta. Nende kohta tehti ettevõtetele ettekirjutused ja toodete müük keelati. Samuti teavitati neist toodetest ka teisi liikmesriike.

Toidulisand on toit, mis on mõeldud toitumise täiendamiseks. Need ei ole ravimid ega saa seega olla ette nähtud haiguste ravimiseks, ennetamiseks või leevendamiseks. Toidulisanditele on kehtestatud muu hulgas koostis- ja kvaliteedinõuded ehk milliseid vitamiine ja mineraalaineid neis võib kasutada. Samuti kehtivad nendele erinõuded märgistusele.

Mitmed toidulisanditega seotud aspektid ei ole aga Euroopa Liidu tasandil reguleeritud. Näiteks ei ole kehtestatud nõudeid vitamiinide ja mineraalainete minimaalsetele ja maksimaalsetele kogustele toodetes. Samuti puuduvad reeglid taimede kasutamisele toidulisandites, välja arvatud Efedra perekonna taimed, mis on toidus keelatud.

Toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad vastutavad selle eest, et tooted oleksid inimeste tervisele ohutud ja vastavad nõuetele. Veterinaar- ja toiduameti (VTA) roll on järelevalve käigus hinnata, kas toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad täidavad kehtestatud nõudeid.

VTA seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.