Vello Jaska uus raamat on kodukeelne ja mulgimeelne

«Peamised teemad on Eesti, Mulgimaa, meie inimeste saatus, kaunis ja alati inspireeriv loodus. Leidub ka äratuntavaid vihjeid teiste Mulgimaa poeetide loomingule. Vello Jaska on inspiratsiooni saanud nii Nikolai Baturini, Hendrik Adamsoni kui ka Lembit Eelmäe luuletustest, arendades neid edasi ja tuues sisse tänapäevase mõõtme,» tutvustas tagamaid raamatu toimetaja Kristi Ilves.

«Äsja ilmunud teos on autorile juba 17. Siiski oli selle ilmumine talle väga eriline ja mõneti ka esmakordne sündmus – nimelt on tegemist autori esimese läbinisti mulgimurdelise raamatuga,» rääkis Ilves.

Esitlusele tulnud publiku hulgas oli Vello Jaska endisi õpilasi, õpetajaid, sõpru, sugulasi ja teisi kaasteelisi.

«Külalised ei pidanud pettuma, sest lisaks kaetud kohvilaudadele ootas neid ka põhjalik eeskava. Muusikat tegi rahvamuusikaansambel Kirime, kus Jaska ka ise kaasa lõi. Luuletusi uuest raamatust lugesid Tõrva näiteringi liikmed. Muidugi ei puudunud eeskavast ka Tõrva visiitkaardiks kujunenud meesansambli laulud,» sõnas Ilves.

Jaska pühendas oma luulekogu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. «Eelkõige on see aga kink Mulgimaale ja mulkidele. Nagu pealkirigi ütleb, on Mulgi murre autori kodukeel, tema ema-isa ja lapsepõlve keel. Loodetavasti annab raamatu soe vastuvõtt julgust ka edaspidi rohkem koduses murdekeeles kirjutada. Ja mitte ainult luuletusi, vaid ka mälestusi, näidendeid, jutustusi ja miks mitte ka ajaleheartikleid,» lisas Ilves.

Raamatu ilmumist toetasid Helme ja Põdrala vald ning Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Vello Jaska on Helme valla aukodanik, muusik, ajakirjanik, endine koolmeister, kaitseliitlane ja kirjamees, kelle sulest on ilmunud nii luuletusi, näidendeid, ülevaateraamatuid kui ka ajaleheartikleid.