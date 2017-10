Just nii võiks alata kunagi tulevikus kirjapandud lugu koer Kullast, lapseohtu koerapreilist, kes sügise hakul leiti Õru bussipeatuse lähedalt. Head inimesed märkasid ja teatasid varjupaika. Tagantjärele võib seda nimetada Kulla õnnepäevaks – just see viis kohtumiseni Aavo Kubjaga.