Galerii: Võrumaal algasid taas kadunud Markkuse otsingud

Otsingutele kogunenud 21 inimest, kelle seas olid nii Sihtasutus Kadunud otsingugrupp OPEROG liikmed kui teised vabatahtlikud, jagunesid kahte gruppi, kes otsivad läbi piirkondi Võru lähedal. Kell kümme alustasid nad päeva umbes kaheksa kilomeetrit Tartu suunas, kust grupi otsingud viimati tänavu 20. mail pooleli jäid.

Otsijate meeskonnas on ka Markkuse vanemad Marika ja Marek Ansberg, kohal on Võru politsei esindaja.

"Erinevaid versioone on. Need kõik põhinevad sellel, kuhu ta võis tol öösel liikuda. Kõik see piirkond on vaja samm-sammult läbi kontrollida. Eesmärk on otsida temale kuulunud esemeid, mingeid jälgi temast, et me saaks kinnitust suuna kohta, kuhu ta võis liikuda, kui ta üldse linnast välja liikus," lausus sihtasutuse juht Aare Rüütel.

Tänu ettevõtte ERE Grupp 2500eurosele annetusele on Rüütli sõnul nüüd otsijate käsutuses ka veealune robotkaamera, mis samuti käiku läheb.

Markkuse ema Marika ütles, et olukord läheb pere jaoks järjest raskemaks. "Kui alguses otsisime ja lootsime, et leiame kas siis elusalt või surnult, siis praegu hakkab lõpuks kohale jõudma, et kas me üldse leiame. Kas elusalt... Loomulikult süda iga päev loodab, aga mõistus ütleb, et see vist ei ole enam väga reaalne, sest see, et ta kuskile ise ära läks, on täiesti välistatud. Praegu oleks kõige suurem asi, kui ta lõpuks leiaksime. Võib-olla siis saaks hakata oma eluga vaikselt edasi minema," lausus naine enne otsingutele suundumist.

Markkus jäi kadunuks 2015. aasta 24. oktoobri öösel kella 00.30 paiku, kui ta väitis telefonitsi end olevat Räpina maanteel Säästumarketi kaupluse juures.

Sihtasutus Kadunud ootab siiani numbril 6616 776 ja e-posti aadressil info@kadunud.ee vihjeid neilt, kel on informatsiooni, mis võiks viia Markuse leidmiseni. Sihtasutusele saab teha annetusi kontole 10220095092013.